Експрем’єрка Данії звинуватила експрезидента Франції у домаганнях

Колишня прем'єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт звинуватила колишнього президента Франції Валері Жискара д'Естена у тому, що він мацав її за стегно.

Про це йдеться у опублікованих данською пресою уривках з мемуарів експрем’єрки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Я побачила, як Жискар д’Естен, що сидів біля мене, хапає мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, я змінила місце, і все закінчилося", – написала колишня лідерка соціал-демократів у своїй книзі.

Її зустріч з колишнім президентом Франції відбулася за вечерею у посольстві Франції у Копенгагені у 2002 чи 2003 роках.

Тоді Торнінг-Шмідт брала участь у Європейській конвенції, створеній для розробки проєкту конституції ЄС і очолюваній колишнім лідером Франції, який помер у грудні минулого року.

"У наші дні це було б розцінено як сексуальні домагання. Тоді так не було. Це був інший час, але я сприйняла це як недоречний жест, і ситуація мене дуже розлютила", – сказала Торнінг-Шмідт.

Вона була першою жінкою, яка очолила уряд Данії між 2011 і 2015 роками.

Вона очолювала соціал-демократичну партію в 2005-15 роках після кар'єри в Брюсселі, а після відходу з уряду керувала групою допомоги Save the Children у 2016-18 роках.

Раніше Жіскар д’Естена звинуватила у домаганнях німецька журналістка громадського мовника WDR Енн-Кетрін Штраке.

У скарзі, поданій минулого року, вона сказала, що він тричі торкався її сідниць під час інтерв'ю у своєму паризькому офісі.

Валері Жіскар д’Естен був президентом Франції з 1974 по 1981 рік. Він помер від ускладнень коронавірусу наприкінці минулого року.