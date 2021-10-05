Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов представив систему "СОТА" для управління ситуацією з COVID-19

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:56
Данілов представив систему СОТА для управління ситуацією з COVID-19
Олексій Данілов. фото Апарату РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов презентував інформаційно-аналітичну систему "СОТА", призначену для прогнозування і управління ситуацією з поширенням COVID-19 в Україні і світі.

Джерело: Данілов в інтерв'ю журналістам в ситуаційного центру в Офісі президента у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Система дозволяє дізнаватися, розуміти, прогнозувати і приймати ті чи інші управлінські рішення, пов'язані з COVID-19. Вона дозволяє чітко розуміти, що відбувається в розрізі кожної територіальної громади, кількість ліжко-місць, кількість хворих або тих, хто може найближчим часом потрапити до лікарні".

 
фото апарату РНБО

Деталі: За словами Данілова, система також відображає повну ситуацію з вакцинацією по територіальних одиницях, за віком і статтю вакцинованих, за видами і часом надходження вакцин.

Секретар РНБО зазначив, що система "СОТА" використовується вищим керівництвом країни для прийняття управлінських рішень, однак відкрита і для населення.

"Всі дані в системі верифіковані. Інформація оновлюється в онлайн-режимі онлайн щоранку", - додав він.

Секретар РНБО також зазначив, що "СОТА" містить частину закритої інформації, проте вона стосується тільки військової складової.

Крім того, система веде моніторинг щодо розвитку ситуації з COVID-19 не тільки по Україні, але і по всіх країнах світу.

Що передувало: В Апараті РНБО повідомили повноцінне введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни "СОТА".

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по понад 20 напрямах, з метою ефективної координації діяльності державних органів.

Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події у зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019РНБОДанілов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: