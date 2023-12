ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку" – ЗМІ

Євросоюз поки не планує викреслювати Україну зі списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", - написав журналіст.

it looks like there will be no country removed from the EU's recommended safe third country #Covid_19 travel list this week. that means that #Ukraine "survives" for now and will remain listed least for another two weeks