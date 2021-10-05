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ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку" – ЗМІ

Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:33
ЄС поки не планує вилучати Україну з зеленого списку – ЗМІ
Фото з Facebook аеропорту “Бориспіль”

Євросоюз поки не планує викреслювати Україну зі списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", - написав журналіст.

9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія. 

23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки.

Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз  не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.

Наразі у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, лишається 14 країн, в тому числі Україна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкарантинCovid-2019туризм
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