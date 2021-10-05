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Партія Саакашвілі анонсувала масштабні протести

Вівторок, 5 жовтня 2021, 17:56

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух", заснована Михеїлом Саакашвілі, анонсувала масштабні акції протесту в Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Як заявив журналістам депутат парламенту від "Єдиного національного руху" Леван Хабеішвілі, головними вимогами протестувальників будуть звільнення експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі з ув’язнення і призначення дострокових парламентських виборів.

"Ми готуємося до другого туру (місцевих. – Ред.) виборів, і до виборів будуть масштабні акції... Ми обов'язково продовжимо боротьбу. Я хочу сказати, що в найближчому майбутньому в столиці буде дуже велика акція. Організація буде в масштабі всієї Грузії. Головна вимога - звільнення Михеїла Саакашвілі і дострокові вибори.

Я хочу сказати суспільству, мирно і спокійно почекаємо розвитку подій. Також підготуємося до другого туру, в якому ми обов'язково оформимо перемогу", - сказав Хабеішвілі.

Заяву про це він зробив біля в'язниці в місті Руставі, де утримують Саакашвілі.

Сьогодні стало відомо, що на вимогу прокуратури Саакашвілі позбавлений права на телефонні дзвінки. Адвокати стверджують, що з в'язниці йому заборонено зв'язуватися телефоном не тільки з журналістами, але і з членами родини.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії перед місцевими виборами, що відбулися 2 жовтня, та потрапив за ґрати.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним в Грузії за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Грузинський уряд категорично спростував можливість передачі Саакашвілі Україні для відбування покарання в українській в’язниці.

Читайте також - Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

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Теми: СаакашвіліГрузія
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