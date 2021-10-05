У Києві дитина випала з балкону 21-го поверху
Вівторок, 5 жовтня 2021, 18:09
У столиці на Харківському шосе 8-річний хлопчик випав з балкону квартири на 21-му поверсі.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Дослівно: "8-річний хлопчик випав з балкону квартири на 21-му поверсі. Він проживав із батьками у цьому ж будинку.
Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини".
Деталі: Інформація про подію надійшла до столичної поліції о 16.20.
Хлопчик випав із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе і загинув на місці.
На місці події працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики.
Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.
Українська правда