У Києві дитина випала з балкону 21-го поверху

У столиці на Харківському шосе 8-річний хлопчик випав з балкону квартири на 21-му поверсі.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "8-річний хлопчик випав з балкону квартири на 21-му поверсі. Він проживав із батьками у цьому ж будинку.

Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини".

Деталі: Інформація про подію надійшла до столичної поліції о 16.20.

Хлопчик випав із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе і загинув на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.