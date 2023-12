Посли G7 закликали Раду ухвалити закон про СБУ, не додаючи правок

Посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Джерело: "Європейська правда", офіційна заява послів у Twitter

Дослівно: "Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого прийняття Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок...

Якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню".

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing 🇺🇦 security and prosperity. 2/2