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Посли G7 закликали Раду ухвалити закон про СБУ, не додаючи правок

Вівторок, 5 жовтня 2021, 18:26
Фото з Facebook-сторінки СБУ

Посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Джерело: "Європейська правда", офіційна заява послів у Twitter

Дослівно: "Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого прийняття Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок...

Якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню".

Деталі: ЄвроПравда вже розповідала, що 14 липня комітет з нацбезпеки ухвалив "комітетську версію" законопроєкту про СБУ, яку рекомендував Раді до схвалення у другому читанні та в цілому. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

Питання повернулося до комітету через експертний висновок юридичного управління парламенту щодо останньої версії законопроєкту, який налічує 68 сторінок. 

Наприкінці вересня парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки знову рекомендував документ до голосування.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - За крок до початку реформи СБУ: що можливо та що шкідливо змінювати у проєкті.  

Теми: G7Верховна РадаСБУзаконодавство


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