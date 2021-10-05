У прокуратурі Молдови проходять обшуки, повідомляють про затримання генпрокурора

У Молдові порушено кримінальну справу проти генерального прокурора Олександра Стояногло, а в Генпрокуратуру прийшли з обшуком співробітники Служби інформації і безпеки (СІБ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Стояногло обіцяв вийти на брифінг 5 жовтня, але менш як годину тому стало відомо, що проти нього завели кримінальну справу. Потім в ЗМІ з'явилася трансляція, на якій видно, що в прокуратуру прийшли з обшуком співробітники Служби інформації і безпеки.

До будівлі Генпрокуратури прийшов міністр юстиції Сергій Литвиненко, який заявив, що тепер Стояногло вважається відстороненим генпрокурором, а Вища рада прокурорів повинен призначити виконуючого обов'язки.

Литвиненко підкреслив, що це положення поширюється і на його заступників. "Прокуратура залишилася без керівництва", - заявив він.

Тим часом, в анонімних телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Стояногло або затримали або збираються затримати. Однак, поки ніяких офіційних коментарів з приводу затримання генпрокурора немає.

Кримінальну справу завели після того, як Вища рада прокурорів розглянув 5 жовтня скаргу депутата Ліліана Карпа на Стояногло.

Депутат звинуватив генпрокурора в тому, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".

Стояногло був бенефіціаром кількох сумнівних транзакцій. Йдеться про те, що на дружину генпрокурора в січні 2021 року переоформили дві компанії, що належали В'ячеславу Платону. Карп стверджує, що, хоча Платон заявляв, що компанії помилково переписали на Цвєтану Курдова, вона досі їх бенефіціар.

Також його звинувачують в тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу В'ячеслава Платона і виплатила допомогу по звільненню ексглаві Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Ніколаю Кітороаге, хоча той перебував під слідством.