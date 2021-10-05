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Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова

Вівторок, 5 жовтня 2021, 20:59
Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова
фото: схеми

На журналістів "Схем" охорона скоїла напад в "Укрексімбанку"; Рада голосуватиме за відставку Разумкова — актуальні новини 5 жовтня.

Про напад на журналістів

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Повідомляється, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Про Разумкова

Верховна Рада підтримала пропозицію голосувати за відставку свого голови Дмитра Разумкова у четвер 7 жовтня.

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Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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