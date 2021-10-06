Богдан назвав помилкою вписати Богуцьку в список “слуг”

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у коментарях до допису "слуги" Єлизавети Богуцької пошкодував, що вписав її у список партії.

Джерело: коментар Богдана під постом Богуцької у Facebook

Деталі: Зокрема у своєму пості Богуцька написала, що спікер ВР Дмитро Разумков запросив її на з'їзд "Слуги народу" в 2019 році, де вона була названа сотою в списку партії, який був озвучений на з'їзді. За словами Богуцької, в список її вносив Андрій Богдан.

У коментарях до допису Богдан написав, що включити Богуцьку до списку було "помилкою".

Дослівно Богдан: "Раз ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже вже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Ліза, тоді бери гроші і мовчи.

А читати тебе противно. Відписався".

Нагадаємо: Два роки тому Богдан розповів, що у партії "Слуга народу" є психічно хворі і божевільні нардепи, і що "частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька".