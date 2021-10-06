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Найбагатші американці стали на 40% багатші за рік пандемії

Середа, 6 жовтня 2021, 01:21
Найбагатші американці стали на 40% багатші за рік пандемії

400 найбагатших американців стали на 40% багатші, ніж минулоріч, збільшивши свої статки на  4,5 трлн доларів.

Джерело: список Forbes 400, The Guardian

Деталі: Як зазначається, це був "рекордний рік для мільярдерів". 

Засновник Amazon Джефф Безос утримує перше місце четвертий рік поспіль з чистим капіталом в 201 млрд доларів, за ним - Ілон Маск з Tesla і Марк Цукерберг з Facebook з чистим капіталом в 190,5 млрд і 134,5 млрд доларів відповідно.

До списку мільярдерів додалися 44 нові учасники  - це найбільша кількість "новачків" з 2007 року. Дві третини з них заробили на фінансах і технологіях. Зокрема, у числі новачків зі статком у 30,4 млрд доларів - Міріам Адельсон, дружина покійного магната казино Шелдона Адельсона, криптовалютний мільярдер Сем Бенкман-Фрід (22,5 млрд доларів).

Водночас, колишній президент США Дональд Трамп вперше випав з Forbes 400. Згідно з Forbes, статки Трампа оцінюються в 2,5 млрд доларів.

Щоб потрапити в список, люди мають мати мінімальний власний капітал в 2,9 млрд доларів, що на 800 млн доларів більше, ніж рік тому.

"Українська правда" у Threads

Теми: економіка
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