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Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на "Схеми" у держбанку

Середа, 6 жовтня 2021, 09:44
Фото з cpj.org

Комітет захисту журналістів заявляє, що українська влада повинна провести ретельне розслідування нападу на двох журналістів, які працюють у проєкті розслідувань "Схеми", і забезпечити, щоб усі журналісти могли працювати в безпечному середовищі.

Джерело: заява Комітету захисту журналістів (CPJ)

Пряма мова Гульнози Саїд, координаторки програми CPJ у Європі та Центральній Азії: "Ставити чиновникам державних банків незручні питання – це те, що журналісти роблять для суспільного блага, і напад на них з метою заволодіння їхньою звукозаписною апаратурою абсолютно неприйнятний.

Українській владі слід розслідувати напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" та притягнути винних до відповідальності. Журналісти зі "Схем" не вперше стикаються з насильством, і їхня безпека повинна бути забезпечена".

Деталі: CPJ повідомляє, що його представники телефонували голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, але він не взяв слухавку. 

Комітет захисту журналістів зателефонував та написав на електронну адресу представниці пресслужби банку Марині Фоменко, яка попросила CPJ поставити запитання у письмовій формі. Вона обіцяла відповісти "дуже швидко", але не зробила цього.

Після інциденту "Укрексімбанк" опублікував у Facebook заяву, в якій зазначається, що банк глибоко поважає право громадськості отримувати достовірну та повну інформацію і завжди відкритий для спілкування зі ЗМІ, але в банку мусили зупинити інтерв'ю, бо запитання "Схем" стосувалися інформації про клієнтів і торкалося банківської таємниці. 

CPJ нагадує, що раніше комітет документував спалювання автомобіля у серпні 2020 року та спостереження за журналістом, пов’язаним зі "Схемами", а також напад на журналіста та оператора цієї програми у березні 2019 року.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Читайте більше: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

Теми: ЗМІсвобода словабанкисвіт


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