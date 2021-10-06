Разумков в очікуванні відставки збільшив кількість журналістів у Раді
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дозволив більшій кількості журналістів працювати на другому та третьому поверхах парламенту, ніж було до цього.
Джерело: речниця Разумкова Ольга Туній у Facebook
Пряма мова Туній: "У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!
Тепер у прес-центрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб; на балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху – 200 осіб.
Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху".
Деталі: Обмеження для роботи журналістів у парламенті були пов'язані з карантином.
Речниця спікера парламенту оприлюднила нове розпорядження Разумкова, видане 6 жовтня.
Нагадаємо: 5 жовтня Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради на 2 дні, а 7 жовтня його можуть відкликати з посади.
Передісторія:
- 12 березня 2020 року, з початком карантину, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Журналістів у парламент на період карантину пускали лише до пресцентру на 3 поверсі, кулуари 2 поверху для журналістів були закриті. Також працівникам ЗМІ обмежили допуск до адмінбудівель парламенту.
- З 1 червня 2020 операторам та фотокореспондентам дозволили працювати в ложі преси парламенту – однак не більше 30 осіб одночасно. До ложі преси вирішили пускати 15 операторів і 15 фотографів.
- 6 вересня 2021 року Разумков повідомив, що для журналістів частково, приблизно на 2/3, відкриють кулуари на 2-му поверсі Верховної Ради: на другий поверх дозволили потрапляти до 40 журналістам по спеціальних картках.