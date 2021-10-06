Разумков в очікуванні відставки збільшив кількість журналістів у Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дозволив більшій кількості журналістів працювати на другому та третьому поверхах парламенту, ніж було до цього.

Джерело: речниця Разумкова Ольга Туній у Facebook

Пряма мова Туній: "У зв’язку з численними зверненнями журналістів, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах!

Тепер у прес-центрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб; на балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху – 200 осіб.

Також відповідно до розпорядження, знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху".

Деталі: Обмеження для роботи журналістів у парламенті були пов'язані з карантином.

Речниця спікера парламенту оприлюднила нове розпорядження Разумкова, видане 6 жовтня.

Нагадаємо: 5 жовтня Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради на 2 дні, а 7 жовтня його можуть відкликати з посади.

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