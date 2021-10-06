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ЄС хоче збільшення автономії в сферах економіки та оборони

Середа, 6 жовтня 2021, 10:21

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про бажання росту автономії ЄС у сферах економіки та оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав після неформального саміту ЄС у Словенії.

"Щоб стати більш ефективним і наполегливим на міжнародній арені, Європейському Союзу необхідно збільшити свою здатність діяти автономно. Як економічна сила: через наш єдиний ринок, стандарти (клімат, енергетика, цифрова, промислова політика), рівні умови, взаємність; А також у сфері безпеки та оборони ЄС" - сказав Мішель.

За його словами, ЄС буде переслідувати власні інтереси, зокрема щодо Китаю, який він вважає одночасно конкурентом, партнером та системним суперником.

"Високий представник Боррель висуне перший проєкт Стратегічного компасу в листопаді 2021 року. Ми повернемося до нього у грудні. Ми схвалимо його в березні на нашій черговій Європейській раді з питань оборони. Тим часом ми будемо просуватися по різних існуючих напрямках у сфері оборони та безпеки" - заявив президент Європейської ради.

Також ЄС обіцяє провести роботу над новою політичною декларацією з НАТО до саміту НАТО в червні 2022 року.

"Ми зменшимо залежності та досягнемо стійкості в таких сферах, як енергетика, цифрові технології, кібербезпека, промислова політика, торгівля та зміцнення єдиного ринку" - сказав Мішель.

Теми: Європаекономіка
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