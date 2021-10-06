У Європарламенті хочуть міжнародного трибуналу над Лукашенком

Депутати Європарламенту готуються посилити тиск з метою з міжнародного судового процесу над самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, якого звинувачують у причетності до масових тортур і репресій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У вівторок литовський депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив на засіданні в Страсбурзі, що Лукашенка необхідно доставити в Міжнародний суд ООН.

Його позицію підтримав німецький депутат Європарламенту від "Зелених" Сергєй Лагодинський, який заявив, що "проти самого Лукашенка має бути порушено справу про катування".

Ці заяви свідчать про те, що вимога міжнародного судового процесу над Лукашенком, швидше за все, потрапить в резолюцію Європейського парламенту, яка буде ухвалена в четвер.

Депутати Європарламенту заявляють, що Лукашенко особисто наказав незаконно заарештувати і піддати тортурам опозиційних демонстрантів, які протестували проти спірних президентських виборів в серпні 2020 року. Щонайменше 700 із заарештованих залишаються у в'язниці.

За словами спеціального представника ЄС з прав людини Імона Гілмора, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів в Білорусі є можливим, "коли сама держава або не бажає, або не здатна діяти і залучати цих людей до відповідальності".

Депутати Європарламенту мають намір у своїй резолюції закликати поспішити із п'ятим раундом санкцій проти режиму Лукашенка, який в цей час готує Служба зовнішніх дій ЄС.

Нагадаємо, 4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.