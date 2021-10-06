Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Європарламенті хочуть міжнародного трибуналу над Лукашенком

Середа, 6 жовтня 2021, 10:48

Депутати Європарламенту готуються посилити тиск з метою з міжнародного судового процесу над самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, якого звинувачують у причетності до масових тортур і репресій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У вівторок литовський депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив на засіданні в Страсбурзі, що Лукашенка необхідно доставити в Міжнародний суд ООН.

Його позицію підтримав німецький депутат Європарламенту від "Зелених" Сергєй Лагодинський, який заявив, що "проти самого Лукашенка має бути порушено справу про катування".

Ці заяви свідчать про те, що вимога міжнародного судового процесу над Лукашенком, швидше за все, потрапить в резолюцію Європейського парламенту, яка буде ухвалена в четвер.

Депутати Європарламенту заявляють, що Лукашенко особисто наказав незаконно заарештувати і піддати тортурам опозиційних демонстрантів, які протестували проти спірних президентських виборів в серпні 2020 року. Щонайменше 700 із заарештованих залишаються у в'язниці.

За словами спеціального представника ЄС з прав людини Імона Гілмора, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів в Білорусі є можливим, "коли сама держава або не бажає, або не здатна діяти і залучати цих людей до відповідальності".

Депутати Європарламенту мають намір у своїй резолюції закликати поспішити із п'ятим раундом санкцій проти режиму Лукашенка, який в цей час готує Служба зовнішніх дій ЄС.

Нагадаємо, 4 жовтня парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Теми: ЛукашенкоЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: