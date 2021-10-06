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Рада буде призначати нового голову парламенту 8 жовтня – Арахамія

Середа, 6 жовтня 2021, 11:21
фото: сайт ВР

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада призначить нового голову парламенту у п’ятницю, 8 жовтня. 

Джерело: брифінг Арахамії у кулуарах Верховної Ради 6 жовтня

Пряма мова: "Я думаю, у п’ятницю (буде голосування - ред.). Нам треба провести засідання фракції і визначити в обід обидві кандидатури, а потім ми будемо голосувати".

Деталі: За словами Арахамії, крім голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і віце-спікера Руслана Стефанчука, за крісло глави Верховної Ради хочуть поборотися й інші нардепи, але він не назвав прізвищ кандидатів.

Він додав, що звільняти Дмитра Разумкова із посади глави парламенту будуть 7 жовтня, після цього "СН" запланувала засідання фракції.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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