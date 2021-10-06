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"Слуги народу" призначили головуючого на відставку Разумкова 

Середа, 6 жовтня 2021, 11:40

Народні депутати фракції "Слуга народу" з допомогою груп "Довіра" й "За майбутнє" доручили Данилу Гетманцеву головувати при розгляді питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради 7 жовтня.

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради

Деталі: Це рішення приймалося "ad hoc", його підтримали 234 народних депутати попри заяви опозиційних депутатів про порушення регламенту. 

204 голоси дали самі "слуги народу".

Гетманцев заявив, що у зв'язку з конфліктом інтересів він за це питання голосувати не буде.

 

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" під час обговорення наголосила на порушенні регламенту й конфлікті інтересів у Руслана Стефанчука й Олександра Корнієнка, оскільки вони претендують на посади голови Верховної Ради та його першого заступника.

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