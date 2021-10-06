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В Україну йдуть нічні заморозки

Середа, 6 жовтня 2021, 12:27
В Україну йдуть нічні заморозки
Фото з Facebook Укргідрометцентру

У найближчі дні в Україні буде вітряно, але без опадів, вночі місцями прогнозують заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Діденко: "7 жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині та у Дніпрі з районами. Опадів у четвер не передбачається".

Деталі: Вночі +1+7 градусів, місцями заморозки (окрім крайнього півдня та Закарпаття), протягом дня передбачається +10+15 градусів, на Закарпатті +15+19 градусів.

У Києві 7 жовтня дощі малоймовірні, вночі +1+4 градуси, на околицях можливі заморозки, вдень потепліє до +13 градусів.

8 жовтня в Україні без опадів, вночі від -1 на північному сході і в центрі до +5+7 на півдні, вдень до +14.

Українська правда

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Теми: погода
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