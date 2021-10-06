Суду ЄС рекомендують підтримати Nord Stream 2 AG щодо права оскаржувати правила ЄС

Nord Stream 2 AG може оскаржувати в судах ЄС директиву, яка розширила сферу дії газової директиви Євросоюзу на трубопроводи, що з'єднують Європейський Союз з третіми країнами.

Таким є висновок у справі щодо "Північного потоку-2" генерального адвоката Суду ЄС Міхала Бобека, із яким ознайомилась "Європейська правда".

Висновок генерального адвоката - це ще не остаточне рішення суду. Суд ЄС може погодитися з позицією генерального адвокати, і зазвичай це робить, але може також винести зовсім інше рішення.

У 2019 році Євросоюз схвалив оновлену газову директиву, аби гарантувати, що правила, які стосуються трубопроводів між його державами-членами, також стосувалися і трубопроводів для передачі газу з третіх країн до ЄС.

Nord Stream 2 AG оскаржила оновлену директиву в Суді ЄС загальної юрисдикції (General Court), який у рішенні від 20 травня 2020 року відхилив позов компанії як неприйнятний. Nord Stream 2 AG подала апеляцію на рішення суду до Суду ЄС (Court of Justice).

У своєму висновку генеральний адвокат Міхал Бобек зазначає, що Суд ЄС повинен повністю скасувати рішення Суду загальної юрисдикції.

Адвокат вважає, що ухвалені зміни до директиви фактично торкнулася винятково трубопроводу "Північний потік-2", будівництво якого досягло просунутої стадії на момент прийняття цього правового акту.

У зв'язку з цим генеральний адвокат підкреслює, що, на відміну від колишніх і майбутніх проєктів, "Північний потік-2" не може отримати вигоду від будь-яких виключень або винятків з положень Газової директиви, що ставить його в унікальне положення.

Зважаючи на це, генеральний адвокат робить висновок, що Nord Stream 2 AG має право оскаржити внесені у директиву зміни. Генеральний прокурор також пропонує повернути справу назад на розгляд Суду загальної юрисдикції.