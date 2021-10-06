Рекордна кількість росіян назвала вибори Держдуми нечесними

45% росіян вважають, що парламентські вибори в РФ були нечесними.

Джерело: Російська служба ВВС з посиланням на опитування, проведене "Левада-центром"

Деталі: Як випливає з підсумків опитування, безумовно нечесними вибори вважають 24% респондентів. Це максимальний з 2007 року відсоток. Ще 21% вважає їх швидше нечесними.

Безумовно довіряє підсумками голосування 14% респондентів. Ще 32% опитаних вважають минулі вибори швидше чесними.

Таким чином, в цілому підсумкам виборів зараз не довіряють 45% опитаних, а так чи інакше довіряють - 46%. Решта 9% респондентів не визначилися з відповіддю.

"Левада-центр" зазначає, що довіряють підсумками виборів в основному виборці партії влади "Єдина Росія".

Крім того, з опитування випливає, що задоволеність виборами знаходиться на найнижчому рівні з 2007 року. Повністю або скоріше задоволені ними 46% респондентів проти 50% в 2016 році, 51% у 2011 році і 59% в 2007 році.

Передісторія: Вибори в Держдуму цього року проводилися з 17 по 19 вересня. "Єдина Росія" і комуністи отримали 85% місць в парламенті.

Вибори супроводжувалися скаргами на порушення і на підсумки електронного голосування. Противники влади ставили під сумнів як дані за партійними списками, так і голосування за одномандатників, підозрюючи владу в маніпуляціях, в тому числі з електронним голосуванням.