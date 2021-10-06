Ясько: Не планую переїжджати в Грузію, але з Саакашвілі багато планів

Дівчина експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нардеп Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії, але має багато планів на майбутнє зі своїм коханим.

Джерело: Ясько в інтерв'ю телеканалу "Дождь"

Пряма мова Ясько: "Переїжджати до Грузії я точно не збираюся. Я є українським політиком, я дуже люблю Україну, і моє майбутнє в Україні. І планів якогось переїзду у мене ніколи не було і точно це не планую.

Ми (з Саакашвілі – ред.) разом, ми разом живемо, разом проходимо цю боротьбу в тому числі. У нас є багато планів на майбутнє. У тому числі і політичних планів боротьби за зміни, за реформи, і в Україні в тому числі. Ми дуже близькі духом, ідеями".

Деталі: Вона також повідомила, що планує найближчим часом приїхати в Тбілісі і вже направила офіційний запит, оскільки це "трішечки бюрократичний процес".

За словами Ясько, зараз зв'язок із Саакашвілі вона підтримує тільки через адвокатів і консула.

Вона зазначила, що він продовжує голодування, але настрій має позитивний, що не може не тішити.

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