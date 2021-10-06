Ясько: Не планую переїжджати в Грузію, але з Саакашвілі багато планів
Дівчина експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нардеп Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії, але має багато планів на майбутнє зі своїм коханим.
Джерело: Ясько в інтерв'ю телеканалу "Дождь"
Пряма мова Ясько: "Переїжджати до Грузії я точно не збираюся. Я є українським політиком, я дуже люблю Україну, і моє майбутнє в Україні. І планів якогось переїзду у мене ніколи не було і точно це не планую.
Ми (з Саакашвілі – ред.) разом, ми разом живемо, разом проходимо цю боротьбу в тому числі. У нас є багато планів на майбутнє. У тому числі і політичних планів боротьби за зміни, за реформи, і в Україні в тому числі. Ми дуже близькі духом, ідеями".
Деталі: Вона також повідомила, що планує найближчим часом приїхати в Тбілісі і вже направила офіційний запит, оскільки це "трішечки бюрократичний процес".
За словами Ясько, зараз зв'язок із Саакашвілі вона підтримує тільки через адвокатів і консула.
Вона зазначила, що він продовжує голодування, але настрій має позитивний, що не може не тішити.
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Передісторія:
- Напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати 1 жовтня. Згодом поліція оприлюднила відео із його затриманням, де він намагався демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним в Грузії за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.
- Грузинський уряд заявив, що не має наміру передавати Києву експрезидента і громадянина Михеїла Саакашвілі.