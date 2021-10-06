Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ясько: Не планую переїжджати в Грузію, але з Саакашвілі багато планів

Середа, 6 жовтня 2021, 13:20
Ясько: Не планую переїжджати в Грузію, але з Саакашвілі багато планів
Фото з Facebook Ясько

Дівчина експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нардеп Єлизавета Ясько заявила, що не планує переїжджати до Грузії, але має багато планів на майбутнє зі своїм коханим.

Джерело: Ясько в інтерв'ю телеканалу "Дождь"

Пряма мова Ясько: "Переїжджати до Грузії я точно не збираюся. Я є українським політиком, я дуже люблю Україну, і моє майбутнє в Україні. І планів якогось переїзду у мене ніколи не було і точно це не планую.

Ми (з Саакашвілі – ред.) разом, ми разом живемо, разом проходимо цю боротьбу в тому числі. У нас є багато планів на майбутнє. У тому числі і політичних планів боротьби за зміни, за реформи, і в Україні в тому числі. Ми дуже близькі духом, ідеями".

Деталі: Вона також повідомила, що планує найближчим часом приїхати в Тбілісі і вже направила офіційний запит, оскільки це "трішечки бюрократичний процес".

За словами Ясько, зараз зв'язок із Саакашвілі вона підтримує тільки через адвокатів і консула.

Вона зазначила, що він продовжує голодування, але настрій має позитивний, що не може не тішити.

Читайте також – Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Передісторія

  • Напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати 1 жовтня. Згодом поліція оприлюднила відео із його затриманням, де він намагався демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій. 
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним в Грузії за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.
  • Грузинський уряд заявив, що не має наміру передавати Києву експрезидента і громадянина Михеїла Саакашвілі. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: