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Силовики проводять обшуки в управлінні освіти одного з районів Києва

Середа, 6 жовтня 2021, 13:33
Фото обшуку, джерело: пресслужба прокуратри

У середу 6 жовтня прокуратура спільно з поліцією проводить обшуки в управлінні освіти Голосіївської райдержадміністрації в Києві у межах справи про привласнення держмайна.

Джерело: столична прокуратура у Telegram

Деталі: Як показало слідство, посадовці управління освіти протягом 2021 року безпідставно перерахували бюджетні кошти приватним освітнім закладам у якості компенсації за надання послуг базової дошкільної освіти. При цьому фактично вказані послуги не надавались, що спричинило збитки територіальній громаді на суму понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документи щодо підстав та порядку перерахування грошей та фінансово-господарських взаємовідносин управління з приватними закладами освіти, які стануть предметом експертного дослідження.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Українська правда
Теми: Київобшукиосвіта


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