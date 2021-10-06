Відставка Разумкова наближається: Рахункова палата дала висновок
Рахункова палата передала народним депутатам висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, що є необхідним для розгляду питання відкликання голови парламенту.
Джерело: народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") у Facebook
Деталі: 5 жовтня Рахункова палата затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала його народним депутатам.
Кравчук подякувала членам Рахункової палати за оперативну роботу.
Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.
Дмитра Разумкова планують відправити у відставку з посади спікера у четвер, 7 жовтня.
Народні депутати фракції "Слуга народу" з допомогою груп "Довіра" й "За майбутнє" вже доручили Данилу Гетманцеву головувати при розгляді цього питання.
Передісторія:
- 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
- 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом. Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% його виборців.
- 5 жовтня депутати фракції "Слуга народу", груп "Довіра" та "За майбутнє" відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
- Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.