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Відставка Разумкова наближається: Рахункова палата дала висновок

Середа, 6 жовтня 2021, 13:59
Дмитро Разумков, фото з сайту ВР

Рахункова палата передала народним депутатам висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, що є необхідним для розгляду питання відкликання голови парламенту.

Джерело: народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") у Facebook

Деталі: 5 жовтня Рахункова палата затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала його народним депутатам. 

Кравчук подякувала членам Рахункової палати за оперативну роботу.

Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.

 

Дмитра Разумкова планують відправити у відставку з посади спікера у четвер, 7 жовтня

Народні депутати фракції "Слуга народу" з допомогою груп "Довіра" й "За майбутнє" вже доручили Данилу Гетманцеву головувати при розгляді цього питання.

Передісторія: 

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро


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