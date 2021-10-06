Відставка Разумкова наближається: Рахункова палата дала висновок

Рахункова палата передала народним депутатам висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, що є необхідним для розгляду питання відкликання голови парламенту.

Джерело: народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу") у Facebook

Деталі: 5 жовтня Рахункова палата затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала його народним депутатам.

Кравчук подякувала членам Рахункової палати за оперативну роботу.

Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.

Дмитра Разумкова планують відправити у відставку з посади спікера у четвер, 7 жовтня.

Народні депутати фракції "Слуга народу" з допомогою груп "Довіра" й "За майбутнє" вже доручили Данилу Гетманцеву головувати при розгляді цього питання.

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