В Анкарі побудують посольство України за 125 млн грн

Кабінет міністрів схвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині вартістю 125,8 млн грн.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення уряду від 6 жовтня

Деталі: Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва в 2021-2022 рр. комплексу посольства України в Анкарі (Туреччина) загальною вартістю 125 790 тис. грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства, яка буде повністю задовольняти потреби установи і громадян України.

Також планують побудувати комплекс з адміністративного і житлового будинку загальною площею 2 67,63 кв. м.