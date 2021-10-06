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В Анкарі побудують посольство України за 125 млн грн

Середа, 6 жовтня 2021, 14:13
В Анкарі побудують посольство України за 125 млн грн
Фото wikipedia.org

Кабінет міністрів схвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині вартістю 125,8 млн грн.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення уряду від 6 жовтня

Деталі: Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва в 2021-2022 рр. комплексу посольства України в Анкарі (Туреччина) загальною вартістю 125 790 тис. грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, передбачене будівництво триповерхової будівлі посольства, яка буде повністю задовольняти потреби установи і громадян України.

Також планують побудувати комплекс з адміністративного і житлового будинку загальною площею 2 67,63 кв. м.

Теми: Кабінет міністрівТуреччинабудівництво
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