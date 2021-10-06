Закриття шкіл та скасування планових операцій: Львів посилить карантинні заходи
Міський голова Львова Андрій Садовий планує з 14 жовтня посилити карантинні заходи через невтішну динаміку збільшення кількості хворих на коронавірус в обласному центрі.
Джерело: Telegram-канал мера Львова Андрія Садового
Пряма мова: "Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом".
Деталі: Як повідомляє Садовий, львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував міській владі посилити карантинні заходи, починаючи з 14 жовтня.
Зокрема, йдеться про обмеження масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційний режим роботи та припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.
За словами мера Львова, остаточна інформація щодо посилення карантину буде відома після засідання Нацкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.
"Остаточна інформація буде в п’ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій", - повідомив Садовий.
Передісторія:
- У понеділок, 4 жовтня, Садовий заявив, що Львів уже днями буде у "червоній" зоні небезпеки розповсюдження COVID-19.
- У середу, 6 жовтня, прем’єр країни Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями декілька областей України можуть потрапити до "червоної" зони поширення коронавірусу.
- З 23 вересня по всій території України було запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.