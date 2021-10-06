Закриття шкіл та скасування планових операцій: Львів посилить карантинні заходи

Міський голова Львова Андрій Садовий планує з 14 жовтня посилити карантинні заходи через невтішну динаміку збільшення кількості хворих на коронавірус в обласному центрі.

Джерело: Telegram-канал мера Львова Андрія Садового

Пряма мова: "Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом".

Деталі: Як повідомляє Садовий, львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував міській владі посилити карантинні заходи, починаючи з 14 жовтня.

Зокрема, йдеться про обмеження масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційний режим роботи та припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

За словами мера Львова, остаточна інформація щодо посилення карантину буде відома після засідання Нацкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 жовтня.

"Остаточна інформація буде в п’ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій", - повідомив Садовий.

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