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В Австрії обшуки в офісі канцлера і в штаб-квартирі його партії через підозри у корупції

Середа, 6 жовтня 2021, 15:02
Себастьян Курц. фото з Вікіпедії

В Австрії провели обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також в штаб-квартирі його Австрійської народної партії у Відні (ÖVP).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництво та корупцію. В основі звинувачень лежать дослідження, опубліковані в оплачених Міністерством фінансів ЗМІ, які нібито базувалися на неправдивих даних і були направлені на просування політики уряду.

У середу вранці кілька слідчих увійшли в офіс партії в центрі австрійської столиці з ордером на обшук обсягом понад 100 сторінок. Обшук також відбувся в канцелярії глави уряду.

Основна увага приділяється канцлеру Курц уі його найближчому оточенню: раднику Штефану Штайнеру, спеціалісту зі зв'язків зі ЗМІ Джеральду Флейшманну. Крім того, в списку підозрюваних генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Крім того, мова йде про "угоди про співпрацю в області реклами і ЗМІ на загальну суму близько 1,3 мільйона євро". В результаті, як стверджується, були використані "можливості впливати на зміст і час публікацій". Тодішній генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід і прессекретар обіцяли "переваги для Себастьяна Курца, групи його найближчих наближених і ÖVP".

Сама ÖVP опублікувала пресреліз про обшук, в якій звинувачення називаються "неправдивими".

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники канцлера Себастьяна Курца.

 Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

Теми: Австрія


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