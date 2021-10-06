Орбан поклав вину на Єврокомісію за стрибок цін на газ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ЄС має переглянути свою політику цін на енергоносії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Орбан заявив, що Єврокомісія сама частково винна у нещодавньому стрибку цін на газ.

Якщо не змінити регламент, "кожен буде поставлений у невигідне становище", сказав він.

За його словами, на Угорщину наразі не вплине підвищення цін, враховуючи поточний режим обмеження цін.

Прем'єр-міністр заявив, що його уряд також вважає "неприйнятною" пропозицію ЄС про "зелену угоду", яка, на його думку, передбачає непрямий податок на власників будинків та власників автомобілів.

Лідери ЄС обговорили зростання цін на енергоносії під час своєї робочої вечері у словенському місті Брдо у вівторок і вирішили розглянути це питання більш детально протягом найближчих тижнів.

Як повідомлялося, Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.