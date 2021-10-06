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Начальник служби безпеки "Київпастрансу" отримав підозру

Середа, 6 жовтня 2021, 17:01

Начальник служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП "Київпастранс" отримав підозру у службовій недбалості, не перевірив охорону станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, що спричинило збитків на 3,3 мільйона гривень.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Деталі: Начальнику служби безпеки "Київпастрансу" повідомили про підозру у службовій недбалості за ч.2 ст.367 ККУ.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році КП "Київпастранс" уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про охорону станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Фірма також мала здійснювати на станціях перепускний режим професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

"Київпастранс" перерахував підприємству понад 4,1 млн гривень.

Виявилося, що фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців та залучала до чергувань сторонніх без кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі.

Відзначається, що порушення залишились поза увагою начальника служби безпеки "Київпастрансу", який безпосередньо і мав перевірити обсяги наданих послуг. 

За висновками експертизи, комунальному підприємству завдали збитків на суму 3,3 млн гривень. 

У липні 2021 року повідомили про підозру керівнику охоронної структури та фактом привласнення коштів (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв


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