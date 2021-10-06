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Зеленський нагадав Штайнмайєру про загрози для України через "Північний потік – 2"

Середа, 6 жовтня 2021, 20:56
фото: офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром. Колеги обговорили, серед іншого, загрози від побудови Росією "Північного потоку – 2".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Штайнмаєр перебуває в Україні з візитом для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру

Зеленський відзначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини. Також президент наголосив, що очікує від ФРН підтримки в контексті інтеграції до ЄС та НАТО.

Пряма мова Зеленського: "Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни…

Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату…

Запуск "Північного потоку – 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку".

Українська правда
Теми: ЗеленськийНімеччинаПівнічний потік-2


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