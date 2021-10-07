Дніпропетровський автодор купив пікап Ford за мільйон – скромніший, ніж торік

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 29 вересня замовила ТОВ "Авто-імпульс" легковий автомобіль за 999 тисяч грн за результатами тендеру.

Джерело: "Наші Гроші" із посиланням на систему "Прозорро".

Дослівно: "Фірма поставить повнопривідний пікап Ford Ranger 2020 року випуску."

Деталі: Вказане авто матиме дизельний двигун, 6-ступінчату механічну коробку передач, систему попередження фронтальних зіткнень, 6 подушок безпеки (передні для водія та переднього пасажира, бокові та шторки), кондиціонер, підігрів передніх сидінь, оббивку сидінь з тканини, AM/FM магнітола, Bluetooth, USB роз’єм.

У автосалонах Ford Ranger 2020 року у такій комплектації продають за 951,6 тис. грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Талісман-авто" Віталія Гордієнка, яке запропонувало більшу на 500 грн. суму. Очікувана вартість склала 999,99 тис. грн. Фірми не торгувалися на аукціоні.

ТОВ "Авто-імпульс" (Полтава) належить Наталії Фалюш та Юлії Фалюш з Дніпра, директор – Костянтин Улізко.

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