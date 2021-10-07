В Польщі заявили про рекордну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

У середу польські прикордонники зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі – це найбільша кількість нелегалів, які намагалися потрапити в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прикордонники затримали сімох громадян Туреччини. Також 13 осіб були затримані за сприяння у перетині кордону.

"Нові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалося запобігти. За допомогу у перетині кордону, як і вчора, було заарештовано 13 осіб: 10 іноземців та 3 поляки" - йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

З серпня прикордонники запобігли понад 14 000 спробам незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Наразі на всіх прикордонних пунктах перебуває понад 1,5 тисячі нелегальних мігрантів.

З 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан. Він був запроваджений на 30 днів згідно з розпорядженням президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів.

Рада міністрів вирішила попросити президента Анджея Дуду продовжити надзвичайний стан на 60 днів.

Дуда підписав та надіслав до Сейму клопотання про згоду на продовження дії надзвичайного стану. Сейм погодився.