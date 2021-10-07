Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польщі заявили про рекордну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:25

У середу польські прикордонники зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі – це найбільша кількість нелегалів, які намагалися потрапити в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прикордонники затримали сімох громадян Туреччини. Також 13 осіб були затримані за сприяння у перетині кордону.

"Нові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалося запобігти. За допомогу у перетині кордону, як і вчора, було заарештовано 13 осіб: 10 іноземців та 3 поляки" - йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

З серпня прикордонники запобігли понад 14 000 спробам незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Наразі на всіх прикордонних пунктах перебуває понад 1,5 тисячі нелегальних мігрантів.

З 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан. Він був запроваджений на 30 днів згідно з розпорядженням президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів.

Рада міністрів вирішила попросити президента Анджея Дуду продовжити надзвичайний стан на 60 днів.

Дуда підписав та надіслав до Сейму клопотання про згоду на продовження дії надзвичайного стану. Сейм погодився.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Польща
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: