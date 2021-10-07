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Пєсков заявив, що у Кремлі ще "намацують", про що говорити з Зеленським

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:31
Пєсков заявив, що у Кремлі ще намацують, про що говорити з Зеленським
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

У Кремлі заявили, що формування порядку денного можливої ​​зустрічі президентів Росії і України – Володимира Путіна й Володимира Зеленського – триває, її ще немає.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Справді, між Офісом президента України й Адміністрацією президента нашої країни – це (Дмитро) Козак – здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися.

І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось спільного розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої ​​зустрічі немає".

Деталі: Так Пєсков відповів на повідомлення низки ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів у якості підсумкового документа після можливої ​​зустрічі Путіна й Зеленського.

Цьому передувало: Напередодні російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело у держструктурах РФ повідомило, що Москва кілька місяців тому довела до української сторони своє бачення підсумків можливої ​​зустрічі Путіна і Зеленського. Пропозиції з підсумкового документу вміщували 12 питань.

У Кремлі нібито допускали можливість відновити дипломатичні відносини, повернути послів до Москви й Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб, відновити транспортне сполучення і продовжити транзит і поставки газу після 2024 року.

При цьому Крим у російських темах для розмови не згадано, а в контексті Донбасу йдеться, що представники Росії в ТКГ і "нормандському форматі" підтримають будь-які мирні домовленості Києва з окупантами ОРДЛО.

Україна на запропонований Кремлем "порядок денний" не відреагувала.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяЗеленський
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