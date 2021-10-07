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Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:17
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який Верховна Рада ухвалила 22 вересня.

Джерело: повідомлення Офісу президента 

Дослівно: "Документ, зокрема, дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів".

Деталі: Нова законодавча норма визначає поняття "антисемітизм в Україні" як "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Основними проявами антисемітизму пропонується вважати:

  •         заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  •         заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  •         висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  •         публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  •         заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  •         виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  •         умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  •         умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
  •         прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  •         заклики до антисемітизму.

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Передісторія:

  • 22 вересня Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, який ініціювала група депутатів на чолі з Максимом Бужанським ("Слуга народу").
  • З різкою критикою закону виступили у фракції "Євросолідарність", вважаючи що український парламент намагаються використати для актуалізації російських фейків про буцімто загрозу антисемітизму в Україні.

Українська правда
Теми: Зеленськийзаконодавство


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