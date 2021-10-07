Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Онука Муссоліні набрала найбільше голосів на виборах до міської ради Риму

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:48

Онука колишнього італійського диктатора Беніто Муссоліні набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міської ради Риму.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Ракеле Муссоліні набрала понад 8200 голосів на муніципальних виборах у неділю та понеділок, що є значним збільшенням у порівнянні з 657 голосами, які вона отримала, коли вона увійшла до ради з першим мандатом у 2016 році.

Муссоліні балотувалася від ультраправої партії "Брати Італії". Після оголошення результатів вона сказала, що її успіх у Римі - це важка праця, а не її прізвище.

"Я з дитинства навчилася жити зі своїм прізвищем. У школі вони вказували на мене, але потім з’явилася Ракеле, і ця людина переважає над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було", - сказала вона.

Ракеле назвали на честь першої дружини фашистського диктатора, вона є дочкою покійного джазового музиканта Романо Муссоліні.

Тим часом "Брати Італії" сподіваються, що їхній кандидат на посаду мера Енріко Мічетті переможе у другому турі в боротьбі з лівоцентристами 17 та 18 жовтня.

Мікетті, який виграв перший тур, підтримують ультраправі партії "Ліга" та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський своїм виключив із санкційного списку України іншу онуку Муссоліні – Алессандру, яка нібито брала участь у "виборах" в ОРДЛО.

Експерти звертали увагу, що українська влада могла переплутати її з Алессандро Мусоліно, який був спостерігачем на Донбасі, але до санкційного списку так і не потрапив.

Теми: Італіявибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Україна виграла надважливий матч у Фінляндії

відеоБіля будинку Порошенка у Козині сталися сутички

відеоСенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Усі новини...
Італія
Зливи і повені на півночі Італії: закриті дороги, зриваються місцеві вибори
Літак врізався у порожню будівлю на околиці Мілану, загинули 8 людей
В Італії до 13 років тюрми засудили мера міста, яке називали моделлю інтеграції біженців
Останні новини
05:59
COVID у світі: Найбільше хворих у США, Британії та Росії
05:04
Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди
03:56
На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих
03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
01:58
Brexit: Лондон наполягає на необхідності “значних змін” в протоколі щодо Північної Ірландії
00:55
Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
23:56
фотоApple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
23:29
Футбол: Ярмоленко прокоментував перемогу України над Фінляндією
22:49
відео, фотоЛіван залишився без електрики – країна поринула у темряву
22:29
фотоІлон Маск розповів, коли чекати перші авто Tesla німецького виробництва
Усі новини...