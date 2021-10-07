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Нові обшуки в Києві: прокурори завітали до філії "Укрзалізниці"

Четвер, 7 жовтня 2021, 17:45
Нові обшуки в Києві: прокурори завітали до філії Укрзалізниці
фото з Facebook прокуратури

Столичні правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях регіональної філії "Південно-західна залізниця" та в офісі підрядної організації в межах кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними розслідування, регіональна філія "Укрзалізниці" та підрядне товариство уклали договір щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".

Незважаючи на встановлені факти невідповідності обладнання та виконаних робіт по робочому проєкту, посадові особи "Південно-Західної залізниці" прийняли виконані підрядником роботи та підписали акти, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, встановлено, що поставлене електрообладнання не відповідає робочому проєкту і його вартість завищена на понад 400 тисяч гривень.

7 жовтня на підставі ухвали суду розпочато обшуки з метою відшукати первинні фінансові документи.

 

Українська правда
Теми: обшукиКиївпрокуратура
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