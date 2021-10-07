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Рада закрила позачергове засідання – не вистачило нардепів

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:08
Рада закрила позачергове засідання – не вистачило нардепів
скріншот

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, який зараз головує на засіданнях, закрив позачергове засідання парламенту через нестачу народних депутатів у залі.

Джерело: засідання Ради

Деталі: На засіданні зареєструвалося 214 народних депутатів.

Нардепи мали розглядати законопроєкти щодо пенсій, але оскільки не було необхідної кількості голосів – після обговорення вирішили закрити засідання й розглянути законопроєкти іншим разом.

Пряма мова Стефанчука: "Шановні колеги, я так розумію, що я підсумую та внесу пропозицію від усіх політичних партій, які представлені в парламенті.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, колеги".

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСтефанчук
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