Рада закрила позачергове засідання – не вистачило нардепів
Четвер, 7 жовтня 2021, 18:08
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, який зараз головує на засіданнях, закрив позачергове засідання парламенту через нестачу народних депутатів у залі.
Джерело: засідання Ради
Деталі: На засіданні зареєструвалося 214 народних депутатів.
Нардепи мали розглядати законопроєкти щодо пенсій, але оскільки не було необхідної кількості голосів – після обговорення вирішили закрити засідання й розглянути законопроєкти іншим разом.
Пряма мова Стефанчука: "Шановні колеги, я так розумію, що я підсумую та внесу пропозицію від усіх політичних партій, які представлені в парламенті.
Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую, колеги".
Передісторія:
- 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Народні депутати продовжать обрання нового голови Ради 8 жовтня.
Українська правда