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Саакашвілі не буде причиною погіршення відносин між Україною і Грузією - спікер парламенту

Четвер, 7 жовтня 2021, 19:54

Ситуація навколо експрезидента Міхеїла Саакашвілі не буде причиною погіршення відносин між Україною і Грузією.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Каха Кучава після зустрічі в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Руставі-2".

"Це ситуація, яка дійсно створює незручність для двох країн. Звичайно, вони не знали про його плани про незаконний перетин кордону. В цілому це незручна ситуація, яка однак, і це підкреслювали обидві сторони, не може бути причиною погіршення відносин між нашими країнами, ми дуже дружні країни, стратегічні партнери і нам ніщо не завадить", - сказав Кучава.

Раніше глава МЗС Грузії Давида Залкаліані заявив, що абсурдно обговорювати і дискутувати на тему екстрадиції Саакашвілі.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяУкраїна
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