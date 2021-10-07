Чоловіку дали три роки в'язниці після погроз про замах на Зеленського

Івано-Франківський міський суд на 3 роки засудив чоловіка, який в грудні 2020 року заявив про намір вчинити замах на життя президента Володимира Зеленського в державній резиденції "Синьогора" в Карпатах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на вирок у реєстрі судових рішень

Дослівно: "Підсудний, маючи не зняту і не погашену в установленому законом порядку судимість, на шлях виправлення і перевиховання не став і вчинив новий умисний злочин проти громадської безпеки. 29 грудня 2020 року... маючи умисел на порушення громадської безпеки ... скориставшись мобільним телефоном, який належить його матері, створив повідомлення з погрозою вчинення злочину, пов'язаного з посяганням на життя президента України ".

Деталі: В ньому зазначається, що за помилковими повідомленнями обвинуваченого про підготовку вчинення злочину, пов'язаного з посяганням на життя президента була проведена перевірка, в ході якої "інформація не знайшла свого підтвердження".

Його визнали винним за статтею ч. 2 ст. 259 КК "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Уточнюється, що це другий подібний злочин, тому до нового терміну приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Його засудили до 3 років і 1 місяця.