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Новини 7 жовтня: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів

Четвер, 7 жовтня 2021, 21:12
Новини 7 жовтня: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів
фото: дмитро ларін, уп

Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова; за добу 6 жовтня в Україні зафіксували 15 125 випадків захворювання на Covid-19 — актуальні новини 7 жовтня.

Про відставку Разумкова

Народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, рішення підтримали 284 нардепи.

Фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду нинішнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Європейська солідарність" – Яну Зінкевич, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного.

Народні депутати продовжать обрання нового голови Верховної Ради у п’ятницю, 8 жовтня. Проте Железняк і Лерос вже зняли свої кандидатури з розгляду.

Коронавірус набирає обертів

За добу 6 жовтня в Україні зафіксували 15 125 нових випадків COVID-19, було госпіталізовано 3 541 особу, померли 314 пацієнтів, одужали 4 380 осіб. Також за минулу добу вакцинували 122 298 людей.

У 24-х із 25 регіонів України перевищено рівень захворюваності на Covid-19, уже 12 регіонів перебувають у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки. 

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Теми: Разумков Дмитрокоронавірус
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