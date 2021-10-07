У Польщі затримали 8 осіб у справі про смерть українця в витверезнику
Окружна прокуратура у Щеціні затримала вісьмох осіб у справі про смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Станом на сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.
Джерело: прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек в коментарі «Укрінформу»
Пряма мова Обарек: “На цей момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими”.
Деталі: Вона уточнила, що усіх затримано на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення – арештують або відпустять підозрюваних додому.
В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.
За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання, та троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двох із них на цей час вже звільнено з роботи.
Нагадаємо:
- У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
- Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
- За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.
- Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.