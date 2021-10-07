Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі затримали 8 осіб у справі про смерть українця в витверезнику

Четвер, 7 жовтня 2021, 22:37
никифоренко, фото GAZETA WYBORCZA

Окружна прокуратура у Щеціні затримала вісьмох осіб у справі про смерть 30 липня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Станом на сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Джерело: прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек в коментарі «Укрінформу»

Пряма мова Обарек: “На цей момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими”.

Деталі: Вона уточнила, що усіх затримано на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення – арештують або відпустять підозрюваних додому.

В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання, та троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двох із них на цей час вже звільнено з роботи.

Нагадаємо:

  • У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
  • Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. 
  • За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. 
  • Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук

Ісландія призупинила використання вакцин Moderna

Смертник скоїв теракт в мечеті в Афганістані — понад 40 загиблих

Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

Усі новини...
Останні новини
08:39
Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, їде до Москви
08:14
Коронавірус в Україні: 15,9 тисяч нових хворих, 250 смертей
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук
07:34
Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, стріляли з забороненої зброї
06:40
Україна сьома у світі за добовою поширеністю COVID-19
05:41
Десять людей постраждали в атаках дронів на аеропорт в Саудівській Аравії
04:42
ЗМІ: США зустрінуться з "Талібаном" на перших переговорах на високому рівні після виводу військ
03:40
Бразилія перетнула позначку в 600 тисяч загиблих від COVID-19
02:40
Дослідження: На чверть більше людей почали страждати на тривожність та депресію за рік пандемії
01:40
Ісландія призупинила використання вакцин Moderna
Усі новини...