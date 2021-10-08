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Маск переносить штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 04:47
Фото: Wikipedia

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас.

Джерело: глава концерну Ілон Маск, цитує DW

Деталі: Раніше штаб-квартира Tesla розташовувалася в Кремнієвій долині – місті Пало-Альто в Каліфорнії. Тепер офіс компанії переїде в Остін.

Маски не пояснив причини цього рішення, однак у минулому він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмежень і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.

Нагадаємо: Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників "пройти супер хардкор", щоб забезпечити вчасну доставку авто у 3 кварталі. 

Теми: Маск


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