Маск переносить штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 04:47
Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас.
Джерело: глава концерну Ілон Маск, цитує DW
Деталі: Раніше штаб-квартира Tesla розташовувалася в Кремнієвій долині – місті Пало-Альто в Каліфорнії. Тепер офіс компанії переїде в Остін.
Маски не пояснив причини цього рішення, однак у минулому він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмежень і погрожував передислокацією штаб-квартири.
Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.
Нагадаємо: Директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників "пройти супер хардкор", щоб забезпечити вчасну доставку авто у 3 кварталі.