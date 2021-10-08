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Головні новини четверга і ночі: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:00
ФОТО: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова; за добу 6 жовтня в Україні зафіксували 15 125 випадків захворювання на Covid-19 — актуальні новини 7 жовтня і ночі.

Про відставку Разумкова

Народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, рішення підтримали 284 нардепи.

Фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду нинішнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Європейська солідарність" – Яну Зінкевич, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного.

Народні депутати продовжать обрання нового голови Верховної Ради у п’ятницю, 8 жовтня. Проте Железняк і Лерос вже зняли свої кандидатури з розгляду.

Коронавірус набирає обертів

За добу 6 жовтня в Україні зафіксували 15 125 нових випадків COVID-19, було госпіталізовано 3 541 особу, померли 314 пацієнтів, одужали 4 380 осіб. Також за минулу добу вакцинували 122 298 людей.

У 24-х із 25 регіонів України перевищено рівень захворюваності на Covid-19, уже 12 регіонів перебувають у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки. 

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Про інші важливі новини

За добу 6 жовтня у світі діагностували майже 457 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. У світі за добовою смертністю від коронавірусу Україна займає 6 місце.

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Українська правда
Теми: Разумков Дмитрокоронавірус


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