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Байден продовжив санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 07:02
Байден продовжив санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії
Фото: br.usembassy.gov

Президент Штатів Джо Байден продовжив на рік дію указу про санкції щодо Анкари, який був підписаний у 2019 році через турецьку військову операцію в Сирії.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Ситуація в Сирії та стосовно неї та, зокрема, дії уряду Туреччини щодо проведення військового наступу на північний схід Сирії, підривають кампанію з розгрому Ісламської держави Іраку та Сирії, або ІДІЛ, загрожують мирному населенню та ще більше загрожують підривом миру, безпеки та стабільності у регіоні та продовжує становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

"З цієї причини національна надзвичайна ситуація, оголошена в указі від 14 жовтня 2019 року, повинна продовжувати діяти і після 14 жовтня 2021 року".

Деталі: Тому Джо Байден продовжив на 1 рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної в указі щодо ситуації в Сирії і у зв'язку з нею.

Нагадаємо: У Державному департаменті США вважають, що турецьке Управління оборонної промисловості (SSB) заслуговує санкцій за угоди з російським оборонним сектором.

Українська правда
Теми: СШАТуреччинасанкції
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