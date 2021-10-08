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Туреччина після скандальної купівлі російських С-400 хоче купити у США 40 винищувачів – ЗМІ

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:41

Туреччина звернулася до США з проханням придбати 40 винищувачів F-16 виробництва компанії Lockheed Martin та майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угода, вартістю мільярди доларів, все ще прокладає собі шлях через процес іноземних військових продажів, який підлягає затвердженню Держдепартаментом США, а також Конгресом США, який може блокувати угоди.

"З точки зору політики, Департамент не підтверджує та не коментує запропоновані оборонні продажі або трансфери, поки вони не будуть офіційно повідомлені Конгресу", - заявив представник Державного департаменту. Посольство Туреччини у Вашингтоні відмовилося коментувати це питання.

Анкара замовила більше 100 літаків F-35, також виробництва компанії Lockheed Martin Corp, але була вилучена з програми у 2019 році після того, як придбала російські системи протиракетної оборони С-400.

Багаторічне партнерство між союзниками по НАТО за останні п’ять років пройшло через безпрецедентну хвилю розбіжностей щодо політики Сирії, зв’язків Анкари з Москвою, її морських амбіцій у Східному Середземномор’ї, звинувачень США проти державного турецького банку та ерозії прав і свобод в Туреччині.

Турецькому запиту на винищувачі, ймовірно, буде важко отримати схвалення Конгресу США, де настрої щодо Туреччини за останні роки сильно погіршилися, насамперед через закупівлю Анкарою С-400 та її проблемний досвід у сфері прав людини.

Купівля Анкарою С-400 також спричинила санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс у чорний список Дирекцію оборонної промисловості Туреччини, її керівника Ісмаїла Деміра та ще трьох співробітників.

Відтоді США неодноразово попереджали Туреччину про закупівлю нового російського озброєння. Але минулого тижня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара все ще має намір закупити у Росії другу партію С-400, що може поглибити розрив з Вашингтоном.

Теми: ТуреччинаСШАРосія
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