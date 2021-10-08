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На вихідних буде сухо і до +15°

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 09:36
На вихідних буде сухо і до +15°
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні утримається суха прохолодна погода, вночі прогнозують невеликий морозець, а вдень місцями – до +15°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9-10 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півдні країни 2-7° тепла, вдень +10-15°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області в суботу й неділю без опадів, вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла.

11 жовтня в Україні переважатиме суха погода, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях очікують дощі. Вночі прогнозують від 4° тепла до 1° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла, вдень 9-15° тепла, у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень +11-16°.

12 жовтня вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень майже по всій Україні, крім східної частини, очікуються дощі. Температура вночі становитиме 1-7° тепла, на півдні країни до +9°, вдень +9-15°, на півдні та сході країни до +18°.

В Карпатах вночі дощ з мокрим снігом, близько 0°, вдень дощ, 3-8° тепла.

У столиці 11 жовтня без опадів, вдень 12 жовтня можливий дощ. Температура вночі 11 жовтня від 4° тепла до 1° морозу, 12 жовтня 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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