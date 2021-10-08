Нардепу Полякову стало зле в таксі, причини смерті встановлюються - прокуратура

Народному депутату Антону Полякову стало зле у таксі, причини смерті встановлююються.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, Київська міська прокуратура, Патрульна поліція

Пряма мова: "Вночі помер народний депутат Антон Поляков. Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години".

Деталі: У поліції додають, що патрульні терміново викликали швидку медичну допомогу та допоміжний екіпаж.



Надалі інспектори дістали пасажира з автомобіля та покласти в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Надалі лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

На цей час відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в м. Києві. Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті Полякова.

Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.

Що передувало: Поліція та колеги повідомили, що народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.

Довідка: Антон Поляков пройшов до Верховної Ради як висуванець від партії "Слуга народу" у 206-му окрузі у Чернігівській області, але 15 листопада 2019 року "слуги народу" виключили його з фракції – як говорили, через порушення домовленості про спільне голосування з чутливих питань і конфлікти з керівництвом фракції та тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

16 грудня Поляков попросив виключити його з партії "Слуга народу" з "ідеологічних і моральних принципів".

Після виключення вступив у групу "За майбутнє", яку асоціюють з Коломойським.

Поляков був серед тих депутатів, які завалили правками до другого читання т. зв. "антиколомойський" закон – закон про банки, який заборонив повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському. Він позивався проти голови ВР Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева через цей закон.

Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Поляков також неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах.

Влітку 2021 року журналісти застали Полякова з іншою "вигнанкою" "Слуги народу" Анною Скороход на вихідних у Львові. Скороход заміжня.