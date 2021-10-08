Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський помилував 31 засудженого захисника України

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 10:25
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що за ініціативою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Зеленський підтримав пропозицію комісії та підписав указ про помилування цих засуджених.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Голова комісії у питаннях помилування Андрій Гота каже, що під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Голова комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року представники комісії планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх, зазначають в ОП.

Українська правда
Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають

"Тебе судитимуть за вангергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг

Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих

фотоАкція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США

відеоПрезидент Чехії потрапив до реанімації після поразки влади на виборах

Усі новини...
Зеленський
Чоловіку дали три роки в'язниці після погроз про замах на Зеленського
Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму
Пєсков заявив, що у Кремлі ще "намацують", про що говорити з Зеленським
Останні новини
20:51
Президент заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху
20:33
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін
20:00
До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають
19:40
"Тебе судитимуть за вангергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг
19:13
Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію
19:04
Новини економіки: корпоративний податок, розбірки в МВФ
18:47
У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на кліматичний марш
18:32
Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих
18:20
У Польщі партія влади зберігає першість у рейтингах, але програла би блоку опозиції
18:06
До будинку Зеленського приїхали десятки авто, планується акція
Усі новини...