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Зеленський помилував 31 засудженого захисника України

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 10:25
Зеленський помилував 31 засудженого захисника України
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що за ініціативою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Зеленський підтримав пропозицію комісії та підписав указ про помилування цих засуджених.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Голова комісії у питаннях помилування Андрій Гота каже, що під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Голова комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року представники комісії планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх, зазначають в ОП.

Українська правда
Теми: Зеленський
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