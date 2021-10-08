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В РФ не виключають закриття своєї місії при НАТО – ЗМІ

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 10:58

В РФ зараз узгоджують відповідь на рішення НАТО про висилку восьми російських дипломатів, однак у Москві не виключають закриття своєї місії при Альянсі.

Про це повідомила російська газета "Коммерсант" з посиланням на інформовані джерела, передає "Європейська правда".

Джерела газети стверджують, що відповідні заходи щодо НАТО зараз узгоджують у міжвідомчому форматі. Однак вже прийнято рішення, що вони торкнуться військової місії зв'язку Північноатлантичного альянсу в Москві, яка діє під егідою посольства Бельгії.

Її співробітники наділені дипломатичним імунітетом. На сайті НАТО сказано, що місія складається з 13 осіб, проте ця інформація, за даними "Коммерсанта", застаріла: зараз їх як мінімум удвічі менше.

Чи зачеплять будь-які обмеження Інформаційне бюро НАТО в Москві, джерела на даному етапі не змогли сказати. Бюро з 2015 року працює без керівника (до цього його очолював польський дипломат Роберт Пшель).

Водночас співрозмовники газети не виключають, що Росія сама піде на закриття своєї місії при НАТО.

"Якщо Альянс не прийде до тями, справа цілком може дійти до згортання нашого постійного представництва там", - сказав один зі співрозмовників.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс вирішив вислати вісім співробітників місії РФ в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

 За відомостями Sky News, ці вісім росіян покинуть Брюссель до кінця жовтня, в російській місії залишиться десять штатних співробітників.

У Кремлі заявили, що рішення НАТО скоротити російську місію в Брюсселі практично повністю підривають перспективи нормалізації відносин Росії з альянсом.

Теми: НАТОРосія
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