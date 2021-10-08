Польща: опозиція кличе людей на протести через резонансне рішення щодо Євросоюзу

Колишній прем’єр-міністр Польщі, ексглава Євроради і лідер опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск закликав своїх співвітчизників вийти на вулиці у Варшаві у неділю на знак протесту проти ухвали Конституційного суду країни, яка відкидає пріоритетність права Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю всіх, хто хоче захищати європейську Польщу, прийти у неділю на Замкову площу у Варшаві, о 18:00. Тільки разом ми можемо їх зупинити", - написав Дональд Туск у Twitter.

Конституційний суд Польщі ухвалив у четвер, що деякі елементи права ЄС не відповідають Конституції Польщі, тому національне законодавство має пріоритет над законодавством ЄС.

У Брюсселі це рішення викликало негативну реакцію. Рішення Польщі ще більше розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою через реформу польської судової системи.

Уряд Польщі на чолі з націоналістичною партією "Право і справедливість" роками перебудовує судову систему. Критики звинувачують правлячу партію в тиску на суддів.

Через зміни у судовій системі Єврокомісія вже почала щодо Варшави кілька проваджень та подала позови до Європейського Суду.

З’явились також перші негативні реакції з держав ЄС на рішення польського суду.

Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення ознакою нападу на Європейський Союз і попередив про ризик виходу країни з ЄС.

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