Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща: опозиція кличе людей на протести через резонансне рішення щодо Євросоюзу

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 12:01

Колишній прем’єр-міністр Польщі, ексглава Євроради і лідер опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск закликав своїх співвітчизників вийти на вулиці у Варшаві у неділю на знак протесту проти ухвали Конституційного суду країни, яка відкидає пріоритетність права Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю всіх, хто хоче захищати європейську Польщу, прийти у неділю на Замкову площу у Варшаві, о 18:00. Тільки разом ми можемо їх зупинити", - написав Дональд Туск у Twitter.

Конституційний суд Польщі ухвалив у четвер, що деякі елементи права ЄС не відповідають Конституції Польщі, тому національне законодавство має пріоритет над законодавством ЄС.

У Брюсселі це рішення викликало негативну реакцію. Рішення Польщі ще більше розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою через реформу польської судової системи.

Уряд Польщі на чолі з націоналістичною партією "Право і справедливість" роками перебудовує судову систему. Критики звинувачують правлячу партію в тиску на суддів.

Через зміни у судовій системі Єврокомісія вже почала щодо Варшави кілька проваджень та подала позови до Європейського Суду.

З’явились також перші негативні реакції з держав ЄС на рішення польського суду.

Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення ознакою нападу на Європейський Союз і попередив про ризик виходу країни з ЄС.

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Теми: ПольщаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: