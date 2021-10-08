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Корнієнко анонсував позачергове засідання Ради

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:10
Фото з сайту ВР

Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Позачергове засідання, "євроінтеграційне", може бути у вівторок або четвер. Воно стосуватиметься якраз саміту Україна-ЄС, який буде паралельно відбуватися".

Деталі: На думку нардепа, якщо українська делегація приїде на саміт з прийнятими в першому читанні законами, то це "завжди сприймається як хороший сигнал для партнерів про те, що ми йдемо нашим курсом на євроінтеграцію".

Передісторія:

  • Черговий саміт Україна-ЄС пройде 12 жовтня.

Теми: Верховна Радаєвроінтеграціязаконодавство


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