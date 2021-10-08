Польща залишиться в ЄС, але не хоче бути країною другого сорту – прем’єр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітав рішення Конституційного трибуналу щодо переваги польського законодавства над європейським, але наголосив, що його країна не збирається залишати ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві польського прем’єра на Facebook.

"Вступ Польщі та країн Центральної Європи в Європейський Союз є одним з основних моментів останніх десятиліть. Не тільки для нас, але і для самого ЄС. Ми всі виграли від цього. Ось чому мені зрозуміло: місце Польщі є і буде в європейській сім'ї народів", - написав Моравецький.

Він заявив, що ухвала Конституційного трибуналу підтвердила, що конституційне право має перевагу над іншими джерелами права.

"Конституційні трибунали багатьох країн-членів підтвердили те саме в останні роки. Ми маємо такі ж права, як і інші країни. Ми хочемо, щоб ці права поважали. Ми не є непроханим гостем в Європейському Союзі. І саме тому ми не погоджуємося, щоб до нас ставилися як до країни другого сорту", - додав Моравецький.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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