Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща залишиться в ЄС, але не хоче бути країною другого сорту – прем’єр

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:49
Польща залишиться в ЄС, але не хоче бути країною другого сорту – прем’єр
фото: FB Моравецького

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітав рішення Конституційного трибуналу щодо переваги польського законодавства над європейським, але наголосив, що його країна не збирається залишати ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві польського прем’єра на Facebook.

"Вступ Польщі та країн Центральної Європи в Європейський Союз є одним з основних моментів останніх десятиліть. Не тільки для нас, але і для самого ЄС. Ми всі виграли від цього. Ось чому мені зрозуміло: місце Польщі є і буде в європейській сім'ї народів", - написав Моравецький.

Він заявив, що ухвала Конституційного трибуналу підтвердила, що конституційне право має перевагу над іншими джерелами права.

"Конституційні трибунали багатьох країн-членів підтвердили те саме в останні роки. Ми маємо такі ж права, як і інші країни. Ми хочемо, щоб ці права поважали. Ми не є непроханим гостем в Європейському Союзі. І саме тому ми не погоджуємося, щоб до нас ставилися як до країни другого сорту", - додав Моравецький.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: